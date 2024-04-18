Подмосковье 18 апреля 2024, 14:36 Глава Лобни поможет с подбором врача для станции скорой помощи Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня посетила местную станцию скорой помощи, где провела встречу с руководством и сотрудниками учреждения. Анна Кротова пообещала помочь медицинскому учреждению с подбором специалистов для отделения реанимации.

За исключением отделения реанимации, станция скорой помощи полностью укомплектована сотрудниками. Этот вопрос находится на строгом контроле у руководства учреждения.

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Анна Кротова отметила, что на станции скорой помощи работает восемь машин, которые обеспечивают оперативный выезд на экстренные и неотложные вызовы. Среднее время прибытия на место составляет от 20 до 40 минут в зависимости от типа вызова. Однако, несмотря на приоритет скорых на дорогах, железнодорожные переезды могут стать препятствием для быстрого доступа к пациентам.

Глава городского округа подчеркнула, что проблема заторов на железнодорожных переездах требует срочного решения на высоком уровне, чтобы обеспечить непрерывность и эффективность работы службы скорой помощи.

Анна Кротова выразила благодарность всем сотрудникам станции скорой в Лобне за их самоотверженную работу и пообещала продолжить поддерживать систему здравоохранения округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

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