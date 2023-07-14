Подмосковье 14 июля 2023, 22:13 Анна Кротова покинула пост зампреда правительства Подмосковья Зампред правительства Московской области Анна Кротова 14 июля оставила свой пост Пресс-служба губернатора Московской области

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Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова по собственному желанию покинула свой пост 14 июля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил ее за многолетнюю добросовестную работу.

Глава региона отметил, что под профессиональным руководством Кротовой в области удалось много полезных дел. Также благодаря ей в Московской области реализовали большое количество важных для жителей проектов.

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За значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом Анну Кротову наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени.