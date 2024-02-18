Подмосковье 18 февраля 2024, 14:16 Анна Кротова оценила проделанную работу по реконструкции центрального парка Лобни Пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы Лобни рассказала о подготовительных работах по реконструкции центрального парка. На общественной территории демонтировали старые аттракционы, малые архитектурные формы, а также объекты благоустройства.

Материалы, которые больше не могут быть использованы, отправлены на металлолом, а те, что находятся в хорошем состоянии, будут установлены во дворах и других общественных местах весной.

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Сотрудники отдела благоустройства вместе с директором парка, подрядчиком и активными жителями провели обсуждение плана работ и договорились о регулярных встречах перед каждым этапом реконструкции. Решения о вырубке деревьев приняли на основе мнения горожан и посетителей парка. После завершения работ по благоустройству члены комиссии определят места для компенсационной посадки новых деревьев и кустарников.

Кроме того, участники встречи обсудили процесс очистки снега в парке. Для удобства жителей, прогуливающихся с детьми и домашними животными, дорожки чистятся до асфальтового покрытия, и не используется песко-солевая смесь.

Напомним, что реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха планируется завершить к концу текущего лета.

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