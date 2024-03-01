Подмосковье 01 марта 2024, 23:21 Анна Кротова официально вступила в должность главы городского округа Лобня Медиасток.рф

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Церемония вступления Анны Кротовой в должность главы Лобни состоялась во дворце культуры «Чайка». До своего официального назначения она исполняла обязанности главы округа чуть более месяца. 22 февраля 2024 года депутаты выбрали ее из трех кандидатов путем прямого голосования.

Нового руководителя поздравили бывшие коллеги из правительства Московской области, включая вице-губернатора Ирину Каклюгину. На мероприятии присутствовали представители бизнеса, общественности, образования, медицины и ветераны.

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Во время церемонии Анна Кротова принесла присягу на верность народу, конституции страны и уставу города.

За первый месяц своей работы глава инициировала ряд значимых проектов, направленных на улучшение жизни в Лобне. Среди них — капитальный ремонт жилых домов, обновление автобусного парка, пересмотр организации дорожного движения, обслуживание железнодорожной станции, расчистка снега, а также реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры. В основе всех этих начинаний лежали предложения и пожелания граждан.

В скором времени администрация Лобни представит стратегический план развития городского округа, который определит приоритетные направления работы. Это касается как крупных инфраструктурных проектов, так и программ, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Лобни и улучшению качества жизни его жителей. Основная цель — обеспечить городу лидирующие позиции среди других муниципалитетов Подмосковья.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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