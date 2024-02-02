Подмосковье 02 февраля 2024, 12:10 Анна Кротова обсудила вопросы развития Лобни с министрами Подмосковья Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с руководством Правительства Московской области. Она обсудила с министрами вопросы благоустройства, строительства и экологии.

Анна Кротова поговорила с министром благоустройства Михаилом Хайкиным о реконструкции центрального парка культуры и отдыха в Лобне. Они обсудили установку раздевалки и кафе с зоной для мастер-классов в обновленном парке Киово, а также другие проекты развития общественных территорий.

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«Министерство поддержит инициативу благоустройства сквера „Защитников Москвы“ и территории в микрорайоне Депо в этом году. Запускаем процедуру проведения общественных слушаний по этому вопросу», — сообщила Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

После она встретилась с министром строительного комплекса Московской области Владимиром Локтевым. В Лобне планируется капитально отремонтировать школу № 5 и лицей. Также на будущее составят план ремонта других учреждений.

Вопрос с очисткой реки Мещерихи решили с министром экологии и природопользования региона Тихоном Фирсовым.

«Производства, находящиеся вверх по течению в Дмитровском округе, проведут модернизацию очистных сооружений. К середине лета работы должны быть завершены», — рассказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Кроме того, в будущем планируется включить один из прудов Лобни в региональную экологическую программу и очистить его.

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