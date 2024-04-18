Подмосковье 18 апреля 2024, 16:30 Анна Кротова назначила ответственных за микрорайоны Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова объявила о назначении своих заместителей кураторами различных микрорайонов городского округа. Инициатива поможет наладить оперативную связь с жителями

Заместители главы будут проводить обходы и встречи с жителями, чтобы лучше понимать их потребности и предложения.

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«Такое распределение дает нам возможность объять больший массив предложений и обращений жителей и адресно решать вопросы», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Анонсы предстоящих встреч будут размещаться в социальных сетях заместителей, а также на официальном канале администрации города, что позволит жителям быть в курсе событий и принимать активное участие в обсуждении насущных проблем своих микрорайонов.

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