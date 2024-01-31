Подмосковье 31 января 2024, 18:50 ВРИП главы Лобни Кротова обсудила развитие бизнеса с руководством крупнейшего предприятия округа пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с руководителем организации «Компания Металл Профиль» Игорем Ходиным. На встрече обсудили вопросы, связанные с бизнесом и с городом в целом.

Предприятие занимает топовые позиции в России и СНГ по производству сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов. Компания — лидер по производству металлочерепицы, стальных кровель и фасадов, водосточных систем из стали в мире.

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«„Металл Профиль“ — первая компания в моем списке знакомств с лобненскими производствами. Для каждого муниципалитета очень важно иметь прямую и открытую коммуникацию с представителями предпринимательского сообщества. Особенно сейчас, когда импортозамещение и поддержка отечественных производителей — приоритетное направление, которое обозначил президент», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе. По его словам, это особенно важно сейчас — в условиях санкций.

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