Подмосковье 13 июля 2023, 15:49 Анимационную программу ко Дню двора проведут в Мытищах Unsplash

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Жителей Мытищ пригласили на Дни двора. Анимационные программы для детей и взрослых проведут на двух улицах города.

Дни двора, объединяющие между собой соседей, людей разного поколения, стали традиционными в Мытищах. Очередные праздники пройдут 15 июля в 12:00.

Праздничные площадки будут работать на улице Борисовка, дом № 28 и около физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба» по адресу: улица 4-я Парковая, дом № 5А.

День двора пройдет весело и интересно.

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