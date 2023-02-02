Подмосковье 02 февраля 2023, 19:52 Ангиографическая система нового поколения появилась в больнице Красногорска

Читать 360tv в

В городской больнице Красногорска установили новую ангиографическую систему, которая позволит проводить малоинвазивные операции пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Ангиографические системы позволяют оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с нарушениями кровообращения. В прошлом году мы запустили в Подмосковье три ангиографические установки, в ближайшее время введем еще три — в Коломне, Жуковском и Люберцах», — сказала Светлана Стригункова.

Реклама

Зампред уточнила, что на эти цели было направлено более 630 миллионов рублей.

Раньше в региональном сосудистом центре Красногорской больницы работало две ангиографические системы. Новая заменит одну из них, поскольку она уже исчерпала свой ресурс.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что ежегодно через рентген-операционную больницы проходит более 2,5 тысячи пациентов.

Медоборудование закупили для больницы по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».