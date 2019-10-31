Ангиограф заработает в больнице Воскресенска 15 ноября. Он нужен для исследования сосудов

В районной больнице Воскресенска заработает ангиограф для анализа функционального состояния сосудов. Ждать осталось совсем недолго — до 15 ноября.

Сейчас жителям Воскресенска приходится ездить другие муниципальные образования, чтобы проходить ангиографические исследования. Но совсем скоро ситуация изменится — аппарат уже привезли в районную больницу.

«Мы получили ангиограф 29 сентября. Сейчас мы проводим капитальный ремонт помещений хирургического корпуса до 15 ноября. И в начале декабря жители смогут получать эту качественную услугу», — сообщил глава муниципалитета Артур Болотников в эфире «360».

Он также рассказал, что в Воскресенске уже работают рентгенограф и передвижной флюорограф. Артур Болотников поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку в вопросе здравоохранения.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотел бы сказать о том, что медицинский персонал должен быть высококвалифицирован, он у нас прошел обучение и полностью укомплектован. Спасибо вам большое за поддержку», — сказал глава Воскресенска.

В этом году здравоохранительные учреждения Воскресенска получат 61 единицу высокоэффективного медицинского оборудования. Больше половины, 34 аппарата, уже работают в больницах и поликлиниках.

Ангиография — это метод исследования кровеносных сосудов. С помощью анализов врачи узнают функциональное состояние сосудов, окольного кровотока и протяженность патологического процесса.