Обследоваться за секунды. Ангиограф и компьютерный томограф заработали в больнице Мытищ

В региональном сосудистом центре Мытищинской городской клинической больницы заработали ангиограф и компьютерный томограф.

Региональный сосудистый центр в Мытищах обслуживает более одного миллиона человек. Новое оборудование стоимостью 80 миллионов рублей приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Это знаковое событие для нашей больницы и регионального сосудистого центра. С вводом в эксплуатацию данного оборудования мы сможем проводить больше как экстренных обследований — при остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, так и плановых. Это в первую очередь позволит нам значительно уменьшить смертность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и увеличить шансы на выздоровление», — рассказал главный врач больницы Андрей Третьяков.

В больнице уже есть один ангиограф. Новое оборудование позволит увеличить количество операций и исследований, а следовательно, высокотехнологичную помощь получит больше пациентов.

За прошлый год в региональном сосудистом центре помощь получили более одной тысячи пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Новый компьютерный томограф позволит более качественно обследовать пациентов с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, грудной клетки, конечностей, а также больных с нарушением мозгового кровообращения. Диагностика на новом аппарате занимает всего несколько секунд.

В прошлом году в мытищинскую больницу поступило 110 единиц медицинской техники на общую сумму более 322 миллионов рублей. В ближайшее время здесь заработает новый современный маммограф.