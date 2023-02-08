Подмосковье 08 февраля 2023, 11:26 Ангар для автозапчастей создаст 30 рабочих мест в Раменском округе

Читать 360tv в

Ангар для хранения автозапчастей построят в деревне Ганусовское в Раменском округе. На нем смогут трудоустроиться 30 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания составит 528 квадратных метров. В нем будут хранить тормозные диски, воздушные фильтры и другие комплектующие. Для этого установят стеллажные системы и оборудуют помещения вытяжной вентиляцией и пожарной сигнализацией.

Реклама

В проект инвестируют 30 миллионов рублей. Его будет сопровождать Центр содействия строительству.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».