08 февраля 2023, 11:26
Ангар для автозапчастей создаст 30 рабочих мест в Раменском округе
Ангар для хранения автозапчастей построят в деревне Ганусовское в Раменском округе. На нем смогут трудоустроиться 30 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Площадь здания составит 528 квадратных метров. В нем будут хранить тормозные диски, воздушные фильтры и другие комплектующие. Для этого установят стеллажные системы и оборудуют помещения вытяжной вентиляцией и пожарной сигнализацией.
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В проект инвестируют 30 миллионов рублей. Его будет сопровождать Центр содействия строительству.
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Строительство
Раменское
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