Важное 17 ноября 2022, 18:28 Андрею Воробьеву доложили о строительстве дворца спорта и оснащении больниц в Можайске

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Центральная больница Можайска получила аппарат для МРТ, и он начнет работать уже в декабре. В следующем году в городском округе откроют новый дворец спорта, преобразят три школы. Об этом глава муниципалитета Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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«Вы 1,5 года возглавляете округ, знаете его очень хорошо. Здесь реализуются большие президентские программы, в частности, социальная газификация, капитальный ремонт школ — все это очень важно и востребовано. Мы строим спортивный комплекс. Особое значение имеют благоустройство, экономика», — сказал Андрей Воробьев на встрече с главой городского округа.

Школы

Осенью этого года в Можайске заработал новый корпус гимназии № 4. Она работает в формате полного дня. После учебы школьники посещают кружки и секции, а на стадионе проходят тренировки по футболу, волейболу, баскетболу и легкой атлетике.

Это ультрасовременная школа. Она обеспечена всем новейшим оборудованием. Денис Мордвинцев

Он добавил, что новая школа появилась и в селе Тропарево. Все это позволило решить проблемы со второй сменой в городском округе.

Капитально отремонтировали школу «Лидер» в поселке Гидроузел. В следующем году преобразятся школы №1 в Клементьеве, школа № 2 и детский сад № 8 в Можайске.

Медицина

В Центральной районной больнице Можайска уже установили современный аппарат для МРТ. Первые исследования начнут проводить через несколько недель — в декабре. Обследования будут доступны бесплатно по ОМС.

«Хочется сказать вам большое спасибо за поддержку. С декабря аппарат МРТ начнет работу, что позволит ЦРБ иметь уже полный спектр современного диагностического оборудования», — сказал Мордвинцев.

По его словам, в 2023 году вместо существующего аппарата для КТ в Можайске появится новый и современный.

Спорт

Дворец спорта достроят в Можайском округе в следующем году — его возводят для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Об этом спортсмены просили губернатора Подмосковья, поскольку в старом здании не удавалось вместить всех, кто хотел посещать тренировки. При этом Карина Черевань неделю назад выиграла золотую медаль на чемпионате мира по самбо.

Скоро Можайск получит современный Дворец спорта, подчеркнул Воробьев.

Рабочие места

С начала года Можайск привлек 30 новых налоговых резидентов, а рост доходов в бюджет городского округа составил 108%.

Экономика — локомотив любого муниципалитета. Мы являемся отдаленным округом, у нас большое количество сельхозпредприятий, шесть из которых в этом году получили поддержку от области на 71 миллион рублей. Денис Мордвинцев

По его словам, около 200 новых рабочих мест вскоре появятся на заводе безалкогольных напитков.

«Набор сотрудников идет уже с лета, люди довольны — заработная плата выше среднего по округу, выплачивается вовремя, условия труда достойные», — сказал Мордвинцев.

А Можайский полиграфический комбинат, по его словам, после модернизации увеличит количество сотрудников до 600 человек.

Завод международного концерна DoorHan создаст 2,5 тысячи рабочих мест, а центр по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров — порядка 200.