Новые школы, аттракционы и рабочие места. Андрею Воробьеву доложили о переменах в Чехове

Капитальный ремонт Столбовской школы завершится к концу августа в Чехове. Рядом с парком запланировали открыть зону аттракционов. В следующем году появится и сухой порт, что положительно скажется на экономике. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Григорий Артамонов.

«У нас сегодня рабочая встреча, посвященная и тем вопросам, которые решены в большом городском округе, и тем, которые нам еще предстоит решить на основании обращений, мнений жителей. Они касаются самого основного — и образования, и благоустройства», — начал губернатор.

Школы

Андрей Воробьев рассказал, что важно вовремя завершить капитальный ремонт Столбовской школы и достроить новую, рассчитанную на 825 мест.

Знаю, что существует еще потребность. Мы тоже готовы ее рассмотреть. Нужно понять локацию, которая была бы удобна детям и родителям для снятия второй смены Андрей Воробьев.

Артамонов подчеркнул, что капитальный ремонт Столбовской школы выполнен уже на 30%.

«Мы практически в ежедневном режиме общаемся с нашими подрядчиками. Помогаем им сейчас получить банковскую гарантию. Ремонт будет полностью закончен 24 августа», — сообщил он.

В микрорайоне Губернский уже решили вопрос со второй сменой в школе № 10. Вместе с тем там реализовали проект «Самбо — в школу!», который получил большой отклик.

Сейчас этот опыт проецируют и на другие образовательные учреждения в Чехове.

«Все, что касается спортивных мероприятий, — Чехов у нас город спортивный. И такие славные традиции — и бокса, и гандбола — тоже требуют поддержки. И я знаю, что большое количество ребятишек там занимаются. Очень радует, что у нас такие специалисты, которые рождают олимпийцев и мастеров высших достижений», — отметил губернатор.

Работа и инвестиции

Григорий Артамонов рассказал, что в областном рейтинге-45 Чехов впервые поднялся на 12-е место и оказался в зеленой зоне.

Мы ведем работу по созданию новых рабочих мест — прибавили 3170 мест. Это не просто на бумаге созданные рабочие места, а фактически занятые жителями Григорий Артамонов.

В сфере работы малого и среднего бизнеса городской округ Чехов открыл 900 новых предприятий, которые дополнительно принесли 133 миллиона рублей доходов.

«Что касается инвестиций, в прошлом году мы прибавили 407 миллионов. Около двух миллиардов у нас общие инвестиции. В прошлом году на ПМЭФ был подписан инвестиционный проект на 3,8 миллиарда по созданию сухого порта», — добавил глава округа.

По его словам, в этом году продолжится строительство сухого порта, а в 2023-м он запустится.

«С инвестором в постоянном контакте. Помимо этого, мы сейчас ведем работу с калининградским предприятием „Автотор“ по производству автомобилей иностранных брендов. Мы им подобрали земельный участок — они его уже приобрели», — рассказал Артамонов.

Строительство начнется в этом году. Администрация держит постоянный контакт с предприятиями, отметил глава округа.

«Вы, пожалуйста, сопровождайте. Если на нашем уровне нужны какие-то дополнительные меры или внимание к заводам, предпринимателям, то они могут рассчитывать, конечно», — заключил Воробьев.

Медицина

В прошлом году завершился третий этап капитального ремонта госпиталя на улице Гагарина.

Это действительно давно ожидаемое событие для жителей микрорайона Венюково Григорий Артамонов.

Там первые два этажа уже полностью работают, а третий этаж на сегодняшний день пустует, но до конца года туда планируют перевести всю стоматологию.

«Также у нас в этом году две единицы тяжелого оборудования будет приобретено. Это два рентген-аппарата. Один будет находиться на улице Гагарина, а второй — на Московской», — сообщил Артамонов.

В 2021-м открыли отремонтированное здание на Пионерской улице и завершили ремонт хирургического корпуса.

Благоустройство

«Мы с вами в прошлом году гуляли по парку и общались с жителями. Что произошло в развитии?» — спросил Андрей Воробьев.

Артамонов доложил, что в городском парке завершился первый этап благоустройства. Благодаря этому появилась двухъярусная карусель.

«По итогам первого месяца она стала самой популярной в Московской области. Только за месяц ее посетили более 20 тысяч ребят. Она до сих пор, конечно, пользуется популярностью», — отметил он.

Помимо этого, в парке уже организовали прокат самокатов и велосипедов.

«Важно, чтобы малый бизнес тоже находил себе место, то есть различные услуги и все, что касается торговли, тоже должно быть предусмотрено в отведенных местах», — отметил Воробьев.

Глава городского округа рассказал, что в парке организовали точку питания, а вскоре будет еще одно новшество.

Мы сейчас ведем переговоры с оператором, который зайдет и рядом дополнительный парк аттракционов сделает Григорий Артамонов.

У реки Теребенки обустроили пляж, натянули сетку для игры в волейбол. Есть там и амфитеатр, где проводят культурные мероприятия.

По результатам 2020 года Чехов получил грант от правительства Подмосковья на благоустройство парка в селе Троицком. Его в прошлом году завершили.