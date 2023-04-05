Подмосковье 05 апреля 2023, 15:23 Андрей Воробьев заявил об отправке 4 мобильных офисов МФЦ в ДНР из Подмосковья Фото Дмитрия Белицкого

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Четыре мобильных многофункциональных офиса из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска передали Донецкой Народной Республике для предоставления государственных услуг жителям регионов. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В марте президент России Владимир Путин посетил Донбасс. Местные жители рассказали ему о проблемах с получением гражданства и российских документов.

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«Теперь четыре передвижных МФЦ будут помогать жителям из новых регионов нашей страны оформлять и получать самые важные документы», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Отправленные в ДНР мобильные офисы МФЦ оборудовали ноутбуками, модемами, роутерами и многофункциональными устройствами, соединяющими в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата.

Фото Дмитрия Белицкого Фото Дмитрия Белицкого Фото Дмитрия Белицкого Фото Дмитрия Белицкого Фото Дмитрия Белицкого

«Мы благодарим правительство Московской области за то, что откликнулись на нашу просьбу и передали в Донецкую Республику четыре мобильных офиса МФЦ», — заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Жители новых регионов могут обратиться в МФЦ за получением около 30 социально значимых государственных услуг.

«В мобильных комплексах у нас была острая необходимость, так как существуют районы, в которых нет МФЦ и открывать их нецелесообразно ввиду малого количества населения. Однако там проживают наши граждане, которым надо оказывать государственные муниципальные услуги», — сообщил руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец.

В ДНР уже разработали график выездных приемов. В него включили Старобешевский, Тельмановский, и Новоазовский районы.

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