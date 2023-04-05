Подмосковье

05 апреля 2023, 15:23

Андрей Воробьев заявил об отправке 4 мобильных офисов МФЦ в ДНР из Подмосковья

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Четыре мобильных многофункциональных офиса из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска передали Донецкой Народной Республике для предоставления государственных услуг жителям регионов. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В марте президент России Владимир Путин посетил Донбасс. Местные жители рассказали ему о проблемах с получением гражданства и российских документов.

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«Теперь четыре передвижных МФЦ будут помогать жителям из новых регионов нашей страны оформлять и получать самые важные документы», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Отправленные в ДНР мобильные офисы МФЦ оборудовали ноутбуками, модемами, роутерами и многофункциональными устройствами, соединяющими в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата.

Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого
Фото Дмитрия Белицкого

«Мы благодарим правительство Московской области за то, что откликнулись на нашу просьбу и передали в Донецкую Республику четыре мобильных офиса МФЦ», — заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Жители новых регионов могут обратиться в МФЦ за получением около 30 социально значимых государственных услуг.

«В мобильных комплексах у нас была острая необходимость, так как существуют районы, в которых нет МФЦ и открывать их нецелесообразно ввиду малого количества населения. Однако там проживают наши граждане, которым надо оказывать государственные муниципальные услуги», — сообщил руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец.

В ДНР уже разработали график выездных приемов. В него включили Старобешевский, Тельмановский, и Новоазовский районы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ДНР

Андрей Воробьев

Балашиха

МФЦ

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