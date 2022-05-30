Андрей Воробьев заявил о важности поддержки бизнеса в Подмосковье

Власти Московской области продолжат оказывать максимальное содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Цель нашего инвестиционного блока и, прежде всего, глав территорий — максимально содействовать, предлагать различные формы ведения бизнеса», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что важно увеличивать присутствие бизнеса в Подмосковье.

«Хочу сказать, что в прошлом году мы на 9,5% выросли по малому бизнесу. И задача — дальше увеличивать присутствие тех, кто обеспечивает рабочими местами, оказывает услуги», — заявил он.

В Подмосковье уже приняли ряд важных программ поддержки бизнеса, включающих льготные кредиты и аренду земельных участков за один рубль. Помощь получат и те, кто работает по франшизе.

Есть предприятия, требующие особого внимания и помощи в части производства, подчеркнул губернатор. В числе таких — завод «Тонар», на котором выпускают прицепы и полуприцепы.

«Это важно всегда и особенно сейчас, когда существуют большие программы поддержки по импортозамещению, экспортному потенциалу. Учитывая то, что государство активную роль играет, нам небезразлично, насколько эффективны эти предприятия», — сказал Воробьев.