Андрей Воробьев заявил о потоке добровольцев в Подмосковье для участия в спецоперации | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 12:24 Андрей Воробьев заявил о потоке добровольцев в Подмосковье для участия в спецоперации Губернатор Воробьев заявил о потоке добровольцев на спецоперацию в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил «значительный поток» добровольцев для участия в спецоперации. Кроме того, он напомнил о досрочном прекращении частичной мобилизации в регионе.

«Что касается мобилизации, а точнее всех вопросов, связанных с ней, — я еще раз хочу напомнить, что закончили мобилизацию мы досрочно. И, более того, сейчас мы видим весьма значительный поток добровольцев в те или иные подразделения», — рассказал губернатор Воробьев, выступая на совещании с зампредами 31 октября.

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Власти Подмосковья остаются в тесном контакте с семьями российских военнослужащих, добавил глава региона.

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О выполнении задании по частичной мобилизации в Московской области стало известно 17 октября. С этого момента военкоматы прекратили высылать повестки, а те, кто их уже получил, имеют право не являться в военкомат. Однако добровольцев принимать продолжили, и их количество не уменьшается. Андрей Воробьев поблагодарил тех, кто явился выполнить свой долг перед Родиной.