Андрей Воробьев согласился перевести на бюджет детей мобилизованного из Котельников после его просьбы | 360°

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Андрей Воробьев согласился перевести на бюджет детей мобилизованного из Котельников после его просьбы

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Детей-студентов мобилизованного из Котельников переведут на бюджетное обучение, а младший сын сможет бесплатно ходить в детский сад. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выслушав историю Валерия, который полностью содержал семью до ухода на службу. Встречу транслировало радио Sputnik.

«Мы переговорим с супругой. Разберемся. Ребят нужно перевести на бюджет с учетом того, что вы призваны. Решим вопрос таким образом», — заявил губернатор.

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Валерий прибыл в Подмосковье из Улан-Удэ. Его старший сын учится в коммерческом институте в столице, а дочь — в колледже МПГУ. Семья живет в съемной квартире, а их младший сын посещает частный детский сад.

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«У меня фирма ООО, я по строительству работаю. Образование первое у меня — психолог-социолог. Второе — ПГС, промышленно-гражданское строительство. Работаю, договоры подряда. То есть зарплата позволяла содержать всю семью. Сейчас я мобилизован», — поделился Валерий.

Губернатор заявил, что этот случай рассмотрят в индивидуальном порядке и напомнил, что все дети мобилизованных смогут бесплатно посещать дошкольные учреждения.

«Ваш случай отдельно рассмотрим. И то, что касается выплат, — не обсуждается. И, что касается платного обучения, найдем возможность ребятам предложить перейти на бюджет», — сказал глава региона.

Ранее губернатор рассказал обо всех мерах поддержки, которые будут действовать для мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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