Андрей Воробьев согласился перевести на бюджет детей мобилизованного из Котельников после его просьбы | 360°

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Мир
06 октября 2022, 09:36
Главы немецких муниципалитетов пожаловались на проблемы из-за украинских беженцев
Мир
06 октября 2022, 09:31
Украину упрекнули в моральной готовности отказаться от безъядерного статуса
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Подмосковье
06 октября 2022, 09:25
Первые 40 семей из ветхих домов в Мытищах получили новые квартиры по проекту реновации
Происшествия
06 октября 2022, 09:20
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Омской области
Спецоперация
06 октября 2022, 09:20
Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны Северной Кореи
Технологии
06 октября 2022, 09:18
WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров
Подмосковье
06 октября 2022, 09:15
Пруд в парке усадьбы Крафта в Королеве расчистили при благоустройстве
Спецоперация
06 октября 2022, 09:13
Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО
Спецоперация
06 октября 2022, 09:07
Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных