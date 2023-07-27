Подмосковье 27 июля 2023, 18:55 Андрей Воробьев заявил о необходимости создания комфортных условий для отдыха в парках Подмосковья Фото: Константин Семенец

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Создание комфортных условиях в парках Подмосковья для посетителей и бизнеса является важной задачей. Об этом на встрече с предпринимателями в Мытищах рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он обсудил с коммерсантами их проекты и идеи.

«Для нас очень важно все, что связано с содержанием парков. Задача — чтобы там были максимальные удобства для посетителей, чтобы были созданы соответствующие условия для прихода бизнеса. Аттракционы ли это, мороженое, рестораны, различные кружки, где, например, могли бы научить рисовать — во всем этом мы очень заинтересованы», — заверил Воробьев.

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Бизнесмен Виталий Арутюнян организовал в Мытищах парк аттракционов «ЧайЛэнд». По его мнению, карусели в городских округах можно оформлять по-разному. Например, в Королеве может быть космическая тематика, а в Раменском — гжельская роспись.

«В нашем парке „ЧайЛэнд“ около 50 аттракционов. Есть и экстремальные, но в основном для детей 7-12 лет. В летний период мы всегда украшаем парк цветами», — рассказал Арутюнян.

По его словам, летом в парк охотно идут работать подростки до 14 лет. За ними закрепляются несложные задачи, например, занятия с детьми.

Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Татьяна Яцкова рассказала о проекте дизайн-маркета «Ежевика». На площадке местные предприниматели могут продавать свои товары, организовывать коворкинги и проводить мастер-классы.

«Наш дизайн-маркет „Ежевика“ — это ярмарка локальных брендов. У меня производство десертов без сахара, я знакомлю жителей города со своей продукцией, приглашаю в свою кофейню. Сейчас тема здорового питания становится популярной», — заявила Яцкова.

Она поблагодарила региональные власти за поддержку. По ее словам, центр «Мой бизнес» и инвестиционный портал Московской области очень помогает предпринимателям региона.

Коммерсант Сергей Андреев развивает бизнес в парке с 2008 года. У него есть фудкорт, где работает 30 человек.

«Осенью планируем запустить фитнес-клуб, земельный участок уже получили. Я всю жизнь занимался спортом, поэтому и решил его открыть. Сейчас такая тенденция, что люди стали заниматься своим здоровьем, питанием, думаю, мытищинцы тоже отставать не будут», — сообщил Андреев.

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