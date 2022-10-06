Воробьев поручил главам округов Подмосковья помогать семьям мобилизованных | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 08:37 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев поручил главам округов Подмосковья помогать семьям мобилизованных

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Главы муниципалитетов будут сопровождать семьи военнослужащих. Это необходимо, чтобы мобилизованные и их семьи не испытывали проблем, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с бойцами. Ее транслировало радио Sputnik.

«Каждый глава муниципалитетов эту работу знает и будет сопровождать семью каждого военнослужащего. Это стратегическая задача, чтобы вы не переживали, и чтобы семьи, дети тоже, не испытывали проблем», — сказал глава региона.

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С вопросом к губернатору обратился десантник Антон из Видного. У него двое маленьких детей, жена не работает, и оба супруга не имеют родителей. Военнослужащий поинтересовался, на какие пособия и выплаты может рассчитывать его семья.

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Андрей Воробьев напомнил, что каждый мобилизованный, помимо ежемесячной зарплаты, получит единовременную выплату 200 тысяч рублей. Он добавил, что жене помогут волонтеры и главы округов.

Ранее губернатор рассказал обо всех мерах поддержки, которые будут действовать для мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку.

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