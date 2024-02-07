Подмосковье 07 февраля 2024, 21:13 Андрей Воробьев заявил, что директора новой школы в Павловской Слободе уже выбрали Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о новой школе, которую строят в Павловской Слободе. Она сможет принять 1100 детей, а открытие планируется к новому учебному году.

По словам губернатора, директора уже выбрали.

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«Им станет Елена Викторовна Дятлова. Опытный педагог, которая более 24 лет проработала в школах Москвы и Подмосковья. Сейчас мы набираем учителей, всего будет 56 специалистов», — сообщил Воробьев.

В школе будут несколько профильных классов: инженерный, педагогический и медицинский, и два спортивных класса для малышей и старшеклассников. Появятся творческие и лаборантские мастерские, площадки для игр и тренировок, а также большая библиотека, актовый зал, столовая и медкабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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