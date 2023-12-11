Подмосковье 11 декабря 2023, 19:27 Андрей Воробьев: за 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла более чем на 13% Фото: Антон Чернов

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Инвестиции, поддержка бизнеса, промышленность — эти темы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил со своими зампредами на еженедельном совещании. По словам главы региона, за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин поучаствовал в экономической конференции ВТБ «Россия зовет!». На мероприятии обсудили, как отечественный бизнес преодолевает трудности из-за санкций. На ВКС затронули похожие или аналогичные темы, в том числе импортозамещения и меры поддержки предпринимателей.

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«Вы также знаете, что мы приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Считаю это важным, интересным. У каждого главы, у каждого члена нашей команды стоит задача — максимально оказывать поддержку бизнесу», — заявил Воробьев.

На данный момент все региональные проекты сопровождает инвестиционный блок правительства и Центр содействия строительству Подмосковья.

«Если работа клиентоориентирована, если оказывается поддержка, то это — определяющие условия для успеха. Любое предприятие сталкивается с огромным количеством вопросов, которые необходимо решать», — пояснил губернатор.

Воробьев напомнил, что в регионе работают пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков, 19 промышленных технопарков. На их территории разместили предприятия свыше 2,2 тысячи резидентов. За счет их бизнеса в Подмосковье создали уже 86 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты составили свыше 6,5 триллиона рублей.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье действуют 1,3 тысячи крупных и средних предприятий. На них трудоустроили более 480 тысяч сотрудников. В регионе представлены практически все направления промышленности. Это химическая, легкая, мебельная, лесная, производство пищевых продуктов, металлургия, машиностроение, радиоэлектроника и другие.

За 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла на 13,2%. В некоторых направлениях рост перевалил за 20%. Например, это производство компьютеров, электроники, оптики, пластмассовых и резиновых изделий и других. Планируется, что к концу года капитал предприятий составит 1,5 триллиона рублей.

Сейчас Московская область входит в топ-3 рейтинга АСИ инвестиционной привлекательности регионов. Подмосковье ведет 1095 инвестиционных проектов, их стоимость оценили суммарно в два триллиона рублей. На предприятиях создадут свыше 250 тысяч рабочих мест.

Также в регионе существуют 245 проектов по импортозамещению. В них вложили почти 200 миллиардов рублей. За счет их реализации в Подмосковье появятся еще 23 тысяч вакансий. Самыми заметными считаются дизелестроение на Коломенском заводе, создание пассажирского транспорта ЛИАЗ, станкостроение ГК «Стан» и спецмашины ГК «Гормаш Глобал».

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Предприниматель из Домодедова Михаил Помухин воспользовался несколькими мерами поддержки бизнеса.

«В прошлом году воспользовались мерой „Земля за 1 рубль“, это нам очень помогло. Нам предоставили участок рядом с производством, и мы начали строить новый цех. Планируем запустить его в I квартале следующего года. Также мы получили льготный заем ФРП на 150 миллионов рублей», — рассказал гендиректор технопарка «Импульс» Михаил Помухин.

Помимо названных льгот предприниматели региона могут компенсировать покупку оборудования или лизинг. В Московской области также действую меры поддержки социальных и молодых предпринимателей. Это гранты и субсидии. Также дотации предусмотрели для тех, кто хочет выйти на маркетплейсы или открыть дело по франшизе.

Помимо льгот для бизнеса действуют цифровые услуги. Это «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД», «Земля без торгов», «Начни бизнес в индустриальном парке». В следующем году планируется внедрить еще два сервиса. Это «Предварительная стоимость инженерной инфраструктуры» и «Клиентский путь инвестора — сквозное сопровождение от идеи до ее реализации», заявила зампред правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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