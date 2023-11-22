Подмосковье 22 ноября 2023, 17:01 Андрей Воробьев: взрослую поликлинику в Дзержинском отремонтируют к осени 2024 года Константин Семенец

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Губернатор Московской области проинспектировал проведение капитального ремонта взрослой поликлиники в Дзержинском. Работы на объекте планируется завершить в 2024 году.

Ремонт в медицинском учреждении не проводился с момента его строительства в 1975 году, поэтому поликлиника не отвечала современным требованиям и нуждалась в обновлении. Работы здесь стартовали в мае 2023 года и должны завершиться в сентябре 2024 года.

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«Это здание было построено почти полвека назад и нужно было привести его в порядок. Обновленная поликлиника начнет работать в октябре следующего года. И хотя на время ремонта потоки пациентов перераспределены между другими учреждениями и подразделениями больницы, мы понимаем, что жители округа ждут открытия с большим нетерпением», — отметил Андрей Воробьев.

Константин Семенец

Он подчеркнул, что именно поэтому строительство должно быть завершено в установленные сроки, а при возможности идти с опережением графика.

Сейчас на территории Московской области ведется большая работа по модернизации здравоохранения. Только с начала 2023 года в Подмосковье открылись 11 поликлиник, два фельдшерско-акушерских пункта, а также два офиса врача общей практики.

«Это и большие поликлиники в Домодедове, Одинцове, Люберцах, и поликлиника на 150 посещений в Удельном. До конца года планируем закончить строительство еще двух поликлиник и станции скорой помощи в Богородском. Помимо этого, сейчас завершаем капремонт 25 учреждений здравоохранения, на следующий год планируем капремонт еще 42 объектов», — рассказал губернатор.

Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец

Также в рамках проведения ремонта в Дзержинском заменят инженерные системы, лифты, перекрытия, усилят фундамент, оконные и дверные проемы. На сегодняшний день готовность объекта составляет 40%.

Генеральный директор компании «Строй-СТК» Ёрахмад Табаров рассказал, что сейчас полностью завершены черновые работы, а строители приступили к монтажу фасада и кровли. Также проводятся монтаж вентиляции, электрики и сантехники. Уже 24 ноября в здании начнется установка окон, которую планируют завершить за неделю.

«Идем с опережением графика — сдача объекта у нас 30 сентября 2024 года, но постараемся сдать этот объект раньше», — подчеркнул генеральный директор.

Отметим, что на время проведения капитального ремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения, расположенного на территории Дзержинской городской больницы. Местные жители опасались, что им придется ездить за помощью в другой регион, но руководству медучреждения удалось разместить поликлинику на территории больницы.

«Главное, что первичная медико-санитарная помощь оказывается в полном объеме, качество не пострадало, — отметил главный врач Дзержинской больницы Раис Мустафин.

Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец

Медучреждение рассчитано на 750 посетителей в смену, к нему прикреплено более 45 тысяч жителей. Здесь работают свыше 120 медиков, половина из которых — врачи. В текущем году сюда удалось привлечь около 30 новых специалистов.

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