Подмосковье 15 июня 2023, 20:08 Андрей Воробьев выступил перед участниками «Академии ПМЭФ»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил перед участниками «Академии ПМЭФ». Этот образовательный проект направлен на поддержку перспективной молодежи и помощь в приобретении самых востребованных компетенций и знаний.

«Молодой человек обладает удивительным свойством что-то постоянно генерировать, предлагать и, мы знаем это из истории, инновации часто рождаются именно в молодых головах. А внедряются они уже с более опытными, денежными, ресурсными коллегами», — сообщил Воробьев.

Участники «Академии ПМЭФ» прошли двухэтапный конкурс. Сначала отбор сделали вузы-партнеры проекта, затем — компании, которые набирают в молодых сотрудниках. Студентка из Пушкино Кристина Лазарева рассказала о проекте в сфере искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мой проект — театральная лаборатория „Очнись“, миссия которой помочь переосмыслить свою жизнь через театрализованную постановку людям с ограниченными возможностями, больным тяжелыми или неизлечимыми болезнями, тем, кто попал в сложную ситуацию», — сообщила Лазарева.

Воробьеву задали вопрос, насколько тяжело управлять большим регионом.

«Раньше, мне кажется, управлять было очень сложно. Сейчас у нас есть спасение — „цифра“, которая помогает обеспечивать эффективное управление большими системами. Сердцем, ключом и идеологией работы в Подмосковье является Центр управления регионом», — заявил глава Московской области.

Он назвал среди помогающих разработок портал «Добродел», который принимает жалобы местных жителей. Также участников академии интересовало, почему в области обучаются сильные школьники.

«Несколько лет назад мы посмотрели, у какого региона сколько олимпиадников, и увидели себя на пятом месте. Сейчас мы уже на втором. В каждом городе у нас есть флагманские школы — там лучшие преподаватели, лучшие практики. И они стали ориентиром для всех других школ», — заявил Воробьев.

Также губернатор рассказал о трудоустройстве выпускников колледжей в регионе.

«Ребята, которые идут после девятого класса в колледж, реально крутые. Поэтому подписываем с лучшими компаниями соглашения о партнерстве, чтобы на ребят, закончивших колледж, был хороший спрос, и чтобы они получали затем зарплату вдвое больше», — подытожил Андрей Воробьев.

Помимо губернатора Подмосковья перед участниками академии выступили президент Высшей школы методологии, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО «Сбербанк» Андрей Курпатов, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и актер театра и кино Милош Бикович.

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