Подмосковье 08 февраля 2024, 23:06 Андрей Воробьев выразил соболезнования из-за смерти ветерана ВОВ Николая Орлова Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Сегодня, на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник итальянского сопротивления, обладатель медали «Гарибальди» Николай Иосифович Орлов. Соболезнования родным и близким принес губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для меня было честью знать Николая Иосифовича лично. Он — пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и веры в победу нашей страны», — написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

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По словам губернатора, Николай Орлов попал в Италию в феврале 1943 года, будучи военнопленным. Ему удалось сбежать и присоединиться к партизанам 36-й бригады «Гарибальди».

«О героических подвигах партизан слышала вся Италия. Будучи самым младшим, получил прозвище „Пиколо Николо“, но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами. Лишь в январе 1945 года Николай Иосифович смог вернуться на Родину», — добавил Воробьев.

Сегодня Николая Иосифовича не стало. Ему было 97 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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