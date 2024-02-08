08 февраля 2024, 23:06
Андрей Воробьев выразил соболезнования из-за смерти ветерана ВОВ Николая Орлова
Сегодня, на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник итальянского сопротивления, обладатель медали «Гарибальди» Николай Иосифович Орлов. Соболезнования родным и близким принес губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Для меня было честью знать Николая Иосифовича лично. Он — пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и веры в победу нашей страны», — написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.
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По словам губернатора, Николай Орлов попал в Италию в феврале 1943 года, будучи военнопленным. Ему удалось сбежать и присоединиться к партизанам 36-й бригады «Гарибальди».
«О героических подвигах партизан слышала вся Италия. Будучи самым младшим, получил прозвище „Пиколо Николо“, но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами. Лишь в январе 1945 года Николай Иосифович смог вернуться на Родину», — добавил Воробьев.
Сегодня Николая Иосифовича не стало. Ему было 97 лет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».
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Андрей Воробьев
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