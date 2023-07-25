Подмосковье 25 июля 2023, 22:06 Андрей Воробьев встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым Глава Подмосковья Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с депутатом ГД Делимхановым Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. В своем Telegram-канале глава Подмосковья написал, что обсудил с парламентарием «разные, актуальные» вопросы сотрудничества.

Андрей Воробьев отметил, что в ходе беседы обсудил с Делимхановым и ситуацию в Котельниках, где ранее состоялся рейд по поиску нелегальных мигрантов. По словам губернатора, жители городов должны чувствовать себя в безопасности. Это абсолютно приоритетная задача, подчеркнул он.

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«При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры. Сделаем все, чтобы не допускать недопонимания и напряженности в будущем», — заявил Воробьев.

Несколькими днями ранее силовики провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Котельниках. Правоохранители установили, что ряд предприятий принимал на работу нелегалов без необходимых документов. Обыски в рамках уголовного дела провели по 26 адресам.