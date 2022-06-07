Андрей Воробьев вручил сертификат на соципотеку фельдшеру скорой помощи из Балашихи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил фельдшеру скорой медицинской помощи Елене Накошной документ на приобретение нового жилья.
«Я рад приветствовать врачей, средний медицинский персонал, фельдшеров. Хочу поблагодарить вас за вовлеченность в модернизацию здравоохранения, за диалог, который между нами есть. Ваша работа очень важна для Подмосковья. Ведь запрос на качественные медицинские услуги высок. Поэтому мы строим поликлиники, стационары, по президентской программе — большую современную детскую клинику. И, конечно, ищем врачей», — сказал Андрей Воробьев.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье седьмой год. В 2022 году планируется вручить 300 сертификатов работникам системы здравоохранения.
Сертификаты сегодня также получили первые в этом году 12 медицинских работников, еще 75 свидетельств уже подготовили к выдаче.