Важное 11 января 2023, 17:15 Андрей Воробьев вручил добровольцу СВО из Подольска орден за героизм и спасение товарищей

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Доброволец специальной военной операции из Подольска получил орден Мужества за героизм при защите опорного пункта и спасение товарищей. Президентскую награду ему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Дмитрию 43 года. Весной он добровольцем отправился в зону СВО, служил в стрелковой роте отряда «Барс».

При удержании опорного пункта организовал оборону, уничтожил нескольких врагов и собой накрыл прилетевшую ручную гранату, чтобы спасти сослуживцев. Дмитрий потерял руку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил его и вручил награду.

Моя почетная миссия от президента — вручить орден Мужества человеку, который спас своих сослуживцев, заслонив их собой от разрыва гранаты. Мы гордимся вами. Андрей Воробьев

Дмитрия уже выписали из клинической больницы, ему установили протез. Он проходит адаптацию. По словам бойца, на передовой все случилось быстро.

«Все машинально произошло — я просто прикрыл ребят. Попал в госпиталь имени Бурденко, потом перевели в Санкт-Петербург, где сделали протезирование», — поделился герой.

Дмитрий рад, что уже может что-то делать по дому и работать с инструментами. Он шлифовщик-резчик огнеупорных изделий. И этой зимой у него на свет должна появиться внучка.