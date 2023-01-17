Важное 17 января 2023, 15:07 Андрей Воробьев вручил бойцу СВО сертификат на покупку жилья в Подмосковье

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Контрактнику Александру 25 лет. По долгу службы он принял участие в СВО, где получил серьезное ранение и лишился ноги. Благодаря поддержке боец сможет переехать из служебного жилья в собственное — сертификат на его покупку военнослужащему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Глава Московской области навестил бойца и его сослуживцев в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения в Одинцове.

Вы — наши герои, бойцы. Мы знаем, где вы участвовали и какие выполняли боевые задачи. Всегда приятно с вами встречаться — молодыми, дерзкими, благородными патриотами нашей страны. Андрей Воробьев

Александр родился в Томской области. Он рос без родителей и был включен в список детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем. На военную службу молодого человека призвали в 2016-м, а годом позже он заключил контракт. За подвиги в зоне СВО его отметили орденом Мужества.

С сентября прошлого года Александр живет в служебной квартире в Кубинке. Теперь он сможет обрести собственный комфортный дом.

Наша задача — максимально оказывать содействие и по военной части, и конечно, по всему тому, что касается жизни семей и детей. Андрей Воробьев

В Подмосковье действует большая программа по обеспечению жильем детей-сирот. Так, в прошлом году в новые квартиры переехали около тысячи человек. В этом году это смогут сделать еще 766. Сертификат дает возможность самостоятельно выбрать новое место для жизни.

Помогут Александру и с реабилитацией — в зоне СВО боец лишился части ноги. Скоро он получит бесплатный протез и сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами. Для этого по поручению Воробьева создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.