Важное 05 декабря 2023, 18:11 «Особенный день для Подмосковья». Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» Губернатор Подмосковья возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине Автор фото: Константин Семенец

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В этот день 82 года назад произошел переломный момент Великой Отечественной войны — начало контрнаступления советских войск под Москвой. Мемориал «Рубеж обороны» в Протвине напоминает о беззаветных подвигах тех лет. В память о героях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к подножию этого знакового места.

Участие приняли ветераны и волонтеры, военно-патриотический клуб «Армеец». Мемориал возвышается в Протвине — населенном пункте городского округа Серпухов. Воробьев поблагодарил всех, кто пришел почтить память героев.

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«Спасибо местным жителям, которые, уверен, знают историю: 5 декабря началось контрнаступление советских войск — тех, кто защищал Москву. Начиналось все с Лобни, Дмитрова, Истры, а в Серпухове активная фаза — 16 декабря», — отметил губернатор.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

В годы войны рубежи в Серпухове обороняли бойцы 49-й армии. Это был крайний транспортный узел перед Москвой.

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Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Отсюда 5 декабря погнали фашистов. Мне было шесть лет, и я запомнил голос Левитана на всю оставшуюся жизнь. Мама все бросала, сразу бежала к репродуктору — слушала, поскольку отец воевал. И нам повезло, что он вернулся с фронта живым. Память о павших воинах важно хранить, ведь без прошлого нет будущего», — поделился ветеран Совета ветеранов в Протвине Павел Головнев.

Мемориал «Рубеж обороны» возвели по предложению участника битвы под Москвой Григория Лазаревича Примина. В 2010 году здесь открыли аллею техники и вооружения времен Великой Отечественной войны.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

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