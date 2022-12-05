Важное 05 декабря 2022, 10:59 «У каждого времени — свои герои». Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу десантникам в Наро-Фоминске Губернатор Воробьев возложил цветы к мемориалу десантникам в Наро-Фоминске

Читать 360tv в

Ровно 81 год назад началось контрнаступление советских войск под Москвой. Сегодня вся страна чтит память героев, защищавших Родину. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу Вечной славы в Наро-Фоминске.

Реклама

У Битвы под Москвой — особое значение среди самых крупных событий Великой Отечественной войны. Она переломила ход сражения.

«Мы возложили цветы к мемориалу Вечной славы гвардейцам-десантникам, которые погибли, защищая Отечество», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в этом году там появились две новые мемориальные доски с именами участников специальной военной операции.

В такие моменты понимаешь, что у каждого времени — свои герои, и они к нам очень близко. «За ленточкой» —наши знакомые, коллеги, родные. Все, кто находится на передовой, уже герои для нас. Дай бог, чтобы они скорее вернулись домой Андрей Воробьев.

Гвардейцы-десантники участвовали в освобождении Австрии, Венгрии, Чехословакии, в Венской наступательной операции.

Мемориал им находится на территории 1182-го гвардейского артиллерийского полка. Это тактическое формирование ВДВ, части которого дислоцированы в Туле, Рязани, Наро-Фоминске.