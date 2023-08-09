Подмосковье 09 августа 2023, 14:29 Андрей Воробьев: версию об атаке беспилотником ангара в Сергиевом Посаде не подтвердили

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Версия об атаке беспилотником завода в Сергиевом Посаде не подтверждается оперативными службами, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Взрыв прогремел на предприятии утром — возгорание произошло на складе пиротехники.

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — сказал Андрей Воробьев.

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По словам губернатора, разбор завалов займет минимум 12 часов.

«Две школы — там окна выбили. Мы, естественно, все сделаем. После этого заедем еще раз в близлежащий дом, где выбило стекла, чтобы люди не беспокоились. Там тоже, слава богу, ничего страшного не произошло. Окна вставим», — добавил губернатор.

После взрыва за медицинской помощью обратились 52 человека, сообщил Андрей Воробьев.

Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи.