Подмосковье 06 февраля 2023, 12:54 Андрей Воробьев: универсальное детское пособие получат свыше 200 тысяч семей Подмосковья Губернатор Воробьев напомнил о едином пособии на детей в Подмосковье Телеканал «360»

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Семьи Подмосковья могут получить универсальное детское пособие, состоящее из семи разных выплат. Об этом на заседании правительства напомнил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Универсальное пособие на детей в Подмосковье назначили около 230 тысячам семей. Информацию о нем можно получить в чат-боте Telegram.

Единственное, что надо, — это подать заявление через личный кабинет на «Госуслугах», и все необходимые услуги, причитающиеся семье с детьми, можно будет получить легко и без лишних хлопот. Андрей Воробьев

Ранее губернатор отметил ежегодное снижение смертности в Подмосковье. Этого удалось добиться благодаря мерам по снижению аварийности на дорогах.

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