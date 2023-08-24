Подмосковье 24 августа 2023, 16:44 Андрей Воробьев: участники конкурса «Лидеры России» найдут новые возможности применения ИИ Фото: Антон Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил участникам конкурса «Лидеры России» найти дополнительные возможности применения искусственного интеллекта. Они помогут усовершенствовать работу с обращениями местных жителей.

«В этом году впервые проводится региональный этап конкурса — это еще больше возможностей проявить себя. В Подмосковье за звание лидеров России борются около 200 участников. Мы им предложили подумать над задачей: как использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО», — сообщил Воробьев.

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В регионе выстроили целую систему обращения с обращениями, и их много. Только на портал «Добродел» с 2015 года направили более 7,5 миллиона сообщений. Также жители обращаются в соцсети губернатора и правительства, на горячую линию 112.

В ЦУРе срок обработки каждого обращения не превышает 24 часов. В прошлом году через центр прошли более 2,2 миллиона запросов.

Также в Подмосковье заработал инфоцентр. Он координирует деятельность между пресс-службами региональных ведомств, администраций городских округов, а также областными и муниципальными СМИ.

«В нашем Инфоцентре работа выстроена по принципу „здесь и сейчас“. Мы включаемся в проблемы людей сразу, как только видим новость в пабликах и СМИ. Важно ничего не упустить, ответить на каждое беспокойство человека и предупредить аналогичные проблемы в будущем», — рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

После экспертной оценки лучшие проекты презентуют губернатору Андрею Воробьеву.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента.

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