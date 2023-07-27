Подмосковье 27 июля 2023, 18:07 Андрей Воробьев: Центральный парк культуры и отдыха откроют в Мытищах после благоустройства в августе Андрей Воробьев рассказал об открытии Центрального парка в Мытищах после благоустройства

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Центральный парк культуры и отдыха откроют в Мытищах после благоустройства в августе. Там проводят занятия танцами, йогой и скандинавской ходьбой для старшего поколения, а также другие активности для гостей разного возраста. В парке побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Первый этап благоустройства завершился в 2021 году. Там преобразилась главная площадь, набережная, скейтпарк, детские площадки, появилось новое покрытие и пешеходные дорожки.

В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведем большую работу по благоустройству. Андрей Воробьев

В этом году новый облик получит памятник воинам-интернационалистам, а также заработает фонтан, который не функционировала свыше пяти лет. Для детей обустроят безопасную и современную игровую площадку, а для комфорта маломобильных жителей плитку заменят на менее скользкую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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