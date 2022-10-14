Андрей Воробьев: новые премии для врачей и медсестер установили в Подмосковье | 360°

Важное 14 октября 2022, 12:08 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев: новые премии для врачей и медсестер установили в Подмосковье

Читать 360tv в

Дополнительные премии медикам установили в Подмосковье. Их получат врачи, фельдшеры, медсестры. Поощрения станут ежегодными, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Для этого определили 12 наиболее востребованных специальностей.

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Речь идет о премиях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Губернатор отметил, что на это был запрос среди медицинских работников.

Это дополнительные премии, выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства для тех, кто работает давно и профессионально Андрей Воробьев.

На премию «Подмосковный врач» могут претендовать терапевты, врачи общей практики, педиатры, неврологи, врачи скорой помощи, гинекологи, офтальмологи, кардиологи, оториноларингологи. Для них установили 100 выплат по 180 тысяч рублей.

Для работников скорой и неотложной помощи предусмотрели 30 премий «Подмосковный фельдшер» размером 120 тысяч рублей.

Выплаты такого же объема смогут получать специалисты, претендующие на премию «Подмосковная медсестра/медбрат».

Денежные поощрения доступны сотрудникам медицинских учреждений, подведомственных Минздраву Подмосковья. Сначала потребуется пройти оценочный этап. Трудовой стаж должен быть не менее 10 лет.

Потребуется сдать теоретический экзамен, показать практические навыки и решить ситуационные задачи. Экспертная комиссия определит лучших.

Как подать заявку?

Подать заявку на участие медицинские работники могут с 17 октября по 20 ноября. В последующие годы — с 1 июля по 15 августа.

Заявки врачей принимают в МОНИКИ (почта — podmoskovnyi@mosreg.ru), а заявки от среднего медицинского персонала — в Московском областном медицинском колледже № 1 (почта — mz_momk1_sestra@mosreg.ru).

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