Подмосковье 07 июня 2023, 15:28 Андрей Воробьев сообщил о модернизации очистных сооружений в 9 округах Подмосковья

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Модернизацию очистных сооружений проведут в девяти городских округах Подмосковья в этом году. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время ежегодного обращения.

Глава региона заявил, что самый масштабный проект в стране реализовали в Щелкове. Изменения коснулись 700 тысяч жителей.

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«Дальше мы модернизируем очистные сооружения в Лыткарине, Солнечногорске, Сергиево-Посадском округе, Кашире, Коломне и Можайском округе», — сказал он.

Самыми сложными объектами в этом году станут очистные сооружения в Серпухове, Дубне и Павловском Посаде. На работы выделят около 9,8 миллиарда рублей.

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