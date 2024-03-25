Подмосковье 25 марта 2024, 12:34 Андрей Воробьев сообщил о ходе и сроках поисковых работ в Crocus City Hall Воробьев: поисковая операция ориентировочно продлится до 17:00 26 марта

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На сегодняшний день спасатели уже полностью очистили сцену, партер и балкон в Crocus City Hall. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17:00 завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители, сообщил в своем Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очередной штаб. Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел», — написал глава региона.

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Отдельно Воробьев отметил вопрос о выдаче имущества. Вместе с правоохранительным блоком накануне выдали уже 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели, добавил губернатор.

«Врачи продолжают бороться за жизни тех, кто был госпитализирован, спасибо всем — и нашим областным, и московским, и врачам федеральных институтов! Сейчас в больницах и стационарах остаются 97 человек», — подчеркнул Воробьев.

Также вместе со столичными властями начали и процесс выплат. Глава Подмосковья указал, что поддержкой и сопровождениям продолжат обеспечивать каждую семью: и материально, и психологически.