Подмосковье 26 декабря 2023, 14:13 Андрей Воробьев: скорая помощь Подмосковья получила 120 новых машин с начала года Губернатор Воробьев: скорая помощь получила 120 новых машин с начала года Пресс-служба губернатора Московской области

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Медучреждения Подмосковья получили еще 83 машины скорой помощи. Всего в этом году в них поставили 120 автомобилей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Медицинские учреждения получили 69 машин «ГАЗ» класса В и С, а также 14 полноприводных «Нив» класс В. Их передали подстанциям скорой помощи в 50 округах. Кроме того, по поручению губернатора один автомобиль передали ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии. Все машины приобрели за счет бюджета Подмосковья.

Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. Андрей Воробьев

Пресс-служба губернатора Московской области

По словам губернатора, сейчас в системе скорой помощи региона работают почти 10 тысяч человек, из которых более восьми тысяч — в составе бригад.

«За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году — еще 119. Это „Газели“ с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой — „реанимации на колесах“, а также хорошо проходимые по бездорожью „Нивы“. Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», — сказал Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Новые машины оборудованы современной техникой для оказания экстренной помощи. Это дефибрилляторы и электрокардиографы с возможностью дистанционной передачи показаний, а также портативные аппараты ИВЛ и пульсоксиметры.

Всего в Подмосковье 56 подстанции и 83 поста скорой медицинской помощи. На их вооружении находится около одной тысячи машин. Только с 2020 года автопарк обновили более чем на три четверти.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

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