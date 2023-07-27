Подмосковье 27 июля 2023, 17:35 Андрей Воробьев: школа и детский сад откроются в ЖК «Императорские Мытищи» 1 сентября Пресс-служба губернатора Московской области

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Образовательные учреждения Подмосковья продолжают готовить к 1 Сентября. Ежегодно в регионе открывают около 30 новых школ и 35 детских садов. Один из новых комплексов в этом году заработает в ЖК «Императорские Мытищи». Его назовут в честь летчика-космонавта Валерия Рюмина, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В новом учебном году за парты сядут свыше 120 тысяч первоклассников. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Для комфорта школьников и их родителей в области продолжают открывать новые образовательные учреждения.

Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования. Андрей Воробьев

По словам губернатора, образовательный комплекс в Мытищах заложили в 2021 году вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой. Сейчас школа и детский сад готовы более чем на 90%.

Ранее дети были вынуждены ходить на занятия в соседний жилой комплекс. Теперь они смогут учиться в учреждении рядом с домом. Туда также будут ходить ребята из соседних населенных пунктов — Болтина, Погорелок, Белянинова, Подрезова и Терпигорьева.

Новая школа будет рассчитана на 1100 мест. В ней обустроят лаборатории, мастерские, учебные классы, актовый и спортивный залы и другие помещения. По словам директора образовательного комплекса Ирины Миняйло, в учреждении будут работать несколько профилей обучения, в том числе с техническим и социально-экономическим уклоном.

Детский сад сможет принять 320 воспитанников. Для них обустроят комнаты со спальнями, физкультурный и музыкальный залы, медблок и пищеблок. На территории проведут благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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