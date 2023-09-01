01 сентября 2023, 14:00
«Каждый раз волнительно». Андрей Воробьев с супругой проводили детей на школьную линейку в Одинцове
Губернатор Подмосковья с супругой проводили детей на школьную линейку
Утро в семье губернатора Подмосковья Андрея Воробьева началось с торжественной школьной линейки в гимназии имени Примакова. Глава региона поделился, что каждый раз это «немного волнительно». В этом году за парты село рекордное количество ребят — 1,08 миллиона.
«Утро началось в гимназии Примакова. Всей семьей приехали на торжественную линейку. Каждый раз немного волнительно», — написал губернатор в Telegram-канале.
Реклама
Подмосковные школы приняли 120 тысяч первоклассников. Ежегодно учеников в регионе становится на 40 тысяч больше.
«В этот праздничный день мы одновременно открыли 27 новых школ и 13 детских садов. Запускаем наши кластеры на полную мощность, в том числе на базе гимназии имени Примакова», — отметил глава Подмосковья.
В День знаний Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли новый учебный год в гимназии имени Примакова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Дети
Школы
1 сентября
Семья
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама