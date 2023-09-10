Важное 10 сентября 2023, 10:47 Губернатор Андрей Воробьев с супругой и дочкой проголосовали на выборах в Подмосковье

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Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с супругой Екатериной и дочкой Ульяной проголосовали в Одинцове. Они пришли на избирательный участок № 1979 в филиале МГИМО.

Сегодня — заключительный день голосования. В Подмосковье в воскресенье работает 3971 избирательный участок.

Вместе с супругой и дочерью проголосовали на выборах губернатора Московской области. Это возможность выразить позицию и повлиять на будущее региона. Андрей Воробьев

Особенностью выборов в Подмосковье в этом году стал новый для региона формат электронного дистанционного голосования. Для участия в ДЭГ зарегистрировали 445 261 жителя.

В онлайн-голосовании приняли участие уже 366 814 человек. Это 82,38% от всех, кто планировал сделать свой выбор дистанционно.

На протяжении трех дней жители выбирают губернатора, депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и парламентариев в Советы депутатов в 10 городских округах.

В Подмосковье работает горячая линия избирательной комиссии: 8 (800) 550-97-44.

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