Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца спецоперации и пообещал поддержку | 360°

Важное 10 октября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца спецоперации и пообещал поддержку

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью добровольца Рашида Дадаева, который вскоре отправится в зону специальной военной операции. Он один из тысяч, вызвавшихся по личному решению. Пока глава семьи будет на службе, правительство позаботится о его близких.

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Рашид и еще тысячи бойцов проходят подготовку при военной академии в Серпухове. С мобилизованными и добровольцами встретился губернатор Подмосковья.

Я спросил у Рашида, можно ли навестить его семью, и он дал добро. Ваш отец уже герой, он добровольцем пошел. Очень приятно с ним было познакомиться Андрей Воробьев.

У Дадаевых нет родственников в Подмосковье, и доброволец попросил у губернатора поддержать его семью.

«Что касается выплат, наша задача в том, чтобы все это было проактивно. В каждом городском округе мы создали центры, цель которых — уделять внимание семьям мобилизованных», — сообщил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что семьи мобилизованных полноценно получат помощь с потребительскими кредитами, ипотекой, устройством детей в школы и детские сады.

«Поэтому сегодня я еще раз дам коллегам указания, чтобы в случае, если какие-то проблемы возникают, семьи, дети могли обратиться в центры помощи», — заключил губернатор.

Заира Дадаева, жена добровольца, поблагодарила Андрея Воробьева за поддержку.

Приятно, что вы уделяете такое внимание. Даже, когда с мужем мы по телефону говорили, он сказал мне: «Как здорово, что сам губернатор пришел навестить нашу семью. И было бы здорово, если бы и в других регионах делали так же» Заира Дадаева.

Рашид вместе с женой переехали в 2015 году в Серпухов из Дагестана, где он проходил службу в Буйнакске. У него 25 лет выслуги.

После объявления частичной мобилизации Рашид сам сразу пришел в военкомат.

«Мы выполняем приказ — участвуем в мобилизации. К этому должны быть готовы в любое время, даже сидя дома на пенсии. Жена, когда узнала, что отправлюсь на подготовку, сначала долго молчала, а потом сказала: „Надо, так надо“. С сыном сели, поговорили, и он сказал тоже самое. Не плакал, у нас такого не бывает», — поделился Рашид.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал адресную поддержку семьям мобилизованным из Подмосковья.

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