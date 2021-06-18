Андрей Воробьев ревакцинировался против нового штамма коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ревакцинировался против новых штаммов коронавируса. Первую прививку он сделал еще в конце прошлого года — сейчас поставил третий укол, чтобы поднять уровень антител.

Об этом он рассказал в программе «Специальный гость» канала RTVI.

«Я вакцинирован и уже в третий раз. <…> В чем специфика еще этого индийского штамма, что антитела должны быть высокими. За ними надо следить, смотреть. Я ставил прививку в ноябре. И вот недавно поставил на днях третью вакцину», — рассказал глава региона.

Он уточнил, что перенес вакцинацию бессимптомно, не заметил никаких побочных действий. Андрей Воробьев пояснил, что новый штамм, который пришел в Россию из Индии, оказался гораздо агрессивнее. Он может атаковать даже людей с антителами — если их уровень начал падать.

Однако в таком случае, пациент перенесет коронавирус намного легче, чем тот, у кого совсем не было антител.

«Человек будет болеть в более легкой форме, это уже подтвержденный факт, в абсолютном большинстве случаев это так. Человек легко перенесет заболевание. Те, кто не привит, находятся в очень сложной ситуации. В частности, и в первую, и во вторую волну ковида у нас на ИВЛ лежали 170, максимально — 220-230 человек. Я сейчас ехал к вам — у нас 350-370 человек», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев также отметил, что возраст пациентов с коронавирусом сильно снизился. Раньше в основном болели люди 50+, а большинство — 60+. Сейчас ситуация изменилась, и вирус все чаще поражает более молодых людей. НА 6% прибавилось число пациентов в возрастных группах от 20 до 30 лет, и от 30 до 50 лет.