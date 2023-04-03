Подмосковье 03 апреля 2023, 13:50 Андрей Воробьев рассказал Путину о социальной газификации в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев рассказал Путину о решении проблемы обманутых дольщиков Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

В Московской области практически завершили работы по программе социальной газификации, рассказал президенту Владимиру Путину губернатор Андрей Воробьев. Он передал главе государства слова благодарности от жителей, получивших газ по символической цене.

Владимир Путин поинтересовался, как в Подмосковье решают вопросы обманутых дольщиков. Андрей Воробьев напомнил, что к президенту с этой проблемой обращался житель Реутова.

Реклама

«Под Новый год мы сдали этот огромный дом. Слова благодарности просил и вам передать за то, что этот проект был реализован», — отметил губернатор.

По его словам, власти региона направили серьезные ресурсы на решение проблемы после того, как Путин поставил такую задачу в 2020 году. На тот моменты было 115 тысяч дольщиков, сейчас их чуть меньше 18 тысяч. Воробьев назвал это направление приоритетным и добавил, что задачу решают вместе с правительством и специалистами «Дом.РФ».

Андрей Воробьев добавил, что Московская область находится в числе лидеров по реализации программы социальной газификации.

«Хотел, если позволите, передать слова благодарности <…> 310 тысяч в Московской области, получили газ по символической цене. И эту программу мы также в 2022 году завершили», — резюмировал губернатор.

С начала года в Подмосковье восстановили права более двух тысяч дольщиков. Ключи от новых квартир получили 2072 человека, а еще 58 выплатили денежные компенсации.