Андрей Воробьев рассказал про новый технолицей Подмосковья

Новый технолицей на полторы тысячи учеников с дошкольной системой Preschool планируют открыть в Истре к 1 сентября 2024 года. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это школа на полторы тысячи учеников, начиная с двух лет, — это Preschool, с детского сада, — и затем уже до 11-го, выпускного. Уклон — это программирование, то, что касается технологий», — сообщил Воробьев.

Технолицей назовут в честь известного инженера-металлурга, дважды Героя соцтруда Владимира Долгих. Губернатор подчеркнул, что это легендарная личность. С 1962 по 1969 год Долгих руководил Норильским горно-металлургическим комбинатом, в развитие которого внес значительный вклад, отметил Воробьев.

«Инженеры нам нужны, и акцент будет сделан именно на этом», — сказал губернатор.

Ежегодно в Подмосковье строится до 30 современных школ, при этом важно, чтобы каждая из них была высокого содержания, рассказал Воробьев. Губернатор также заявил, что важной частью образования должны стать эксперименты, чтобы ученики могли конвертировать свои знания в практический результат.