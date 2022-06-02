Андрей Воробьев рассказал, почему и как подорожали квартиры в Подмосковье

Квартиры в Подмосковье заметно подорожали, но выросло и качество жилья. Сегодня застройщики работают по высоким стандартам и в условиях конкуренции всегда должны предлагать что-то лучшее. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Цены подорожали заметно. Но я должен сказать, что очень долгое время на рынке Подмосковья и других регионов РФ застройщики работали с очень маленькой рентабельностью», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что еще пять лет назад в Подмосковье почти не видели налога на прибыль от таких компаний.

«Сейчас мы видим налог на прибыль, в том числе потому, что цены выросли», — сообщил он.

Самый высокий рост цен на жилье — на востоке Подмосковья.

«Рекордсмены у нас — восточное направление. Так получилось, может быть, потому что предложение ограничено. Там на 80% за год выросли цены. В Домодедове на 60% выросли цены. В Солнечногорске — на 50%», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что это примерные цифры, плюс-минус. Зависит от того, у кого покупать жилье.

«Но и качество жилья, все-таки я рискну предположить, сегодня совершенно иное», — заметил он.

Стандарты качества предусматривает региональный норматив градостроительного проектирования, напомнил Воробьев.

«РНГП предполагает количество парковок, школьных мест, медицинское обслуживание, все, что делает новоселье комфортным. Поэтому мы стараемся эти стандарты фиксировать, и застройщики, ведомые конкуренцией, находятся в ситуации, когда постоянно должны предлагать что-то уникальное, что-то лучшее», — заявил губернатор.

Темпы жилищного строительства в Подмосковье и темпы роста населения, по оценке Воробьева, находятся в балансе.

«Наверное, мы можем прибавить в объеме, но это не должно влиять на устойчивость компаний», — подчеркнул он.