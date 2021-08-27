Андрей Воробьев рассказал, почему до последнего считал «Сыр! Пир! Мир!» авантюрой

Масштабный фермерский фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье в самом разгаре. Сюда пригласили гостей из самых разных уголков России. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, в этом месте у сыров, мясных, хлебных и молочных изделий есть душа, ведь за прилавками стоят производители, а не продавцы. Но сначала глава региона считал фестиваль авантюрой, и он рассказал почему.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор поблагодарил всех фермеров за инициативность и активное участие.

Отличие этой ярмарки от других в том, что люди интересуются, как все было приготовлено. Если ты по интернету или в магазине покупаешь сыр или мед, там он отчасти бездушный. Но здесь за прилавком стоит тот, кто это произвел Андрей Воробьев.

Именно в этом, по словам главы Подмосковья, уникальность такого большого фестиваля. Он проходит на сыроварне Олега Сироты под Истрой.

«Вот Олег, который все это придумал. Я всегда это называю авантюрой, потому что я до конца не верил, что ему удастся объединить сразу столько людей, которые работают на земле. Причем успешно работают. А это бизнес, это достаток в семье. Дай бог, чтобы и дальше так было, чтобы рос этот фестиваль», — поделился Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Посетителям расскажут все о мерах поддержки фермеров в Подмосковье. Они узнают, сколько уже выплатили субсидий для развития ферм и сколько еще планируют, какие гранты получают аграрии.

Беспрецедентных мер поддержки много не бывает. И каждый год мы видим увеличение очень инициативных людей, причем с самых разных уголков страны Андрей Воробьев.

По его словам, нередко москвичи переезжают на достаточно отдаленные территории Подмосковья и занимаются сельским хозяйством.

«А люди, которые покупают, остаются довольны ценой и, самое главное, качеством. Здесь позитивные эмоции, неподдельные — это самое главное. Все, что искреннее, заслуживает особого уважения», — подытожил губернатор.

Подмосковье на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» представляют 80 производителей. Они изготавливают сыры, молоко, мясо и не только.

Всего здесь соберутся участники из 54 регионов России. Сама программа продлится до 29 августа.