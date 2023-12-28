28 декабря 2023, 17:06
Андрей Воробьев рассказал об особом контроле за газовой безопасностью в Подмосковье в 2024 году
Безопасному использованию газового оборудования уделяют в Подмосковье большое внимание. Оно установлено в 40 тысячах многоквартирных домов и двух миллионах квартирах, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с правоохранительным блоком. С 1 января за газовую безопасность будет отвечать единый оператор — «Мособлгаз».
По словам Андрея Воробьева, обслуживание газовой техники сейчас занимаются 700 организаций. С 1 января следить за этим будет «Мособлгаз». В наступающем году системе контроля, счетчикам и датчикам будут уделять еще больше внимания.
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«У нас практически половина домов находится под газоснабжением. А это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля, счетчикам, датчикам. Эта работа также будет проводиться совместно с вашим участием», — сказал губернатор.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
Андрей Воробьев
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