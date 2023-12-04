Подмосковье 04 декабря 2023, 17:30 Андрей Воробьев рассказал об особой заботе о многодетных в Подмосковье

Читать 360tv в

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

Всего в Подмосковье 107 тысяч многодетных семей. Для них работают федеральные и региональные меры поддержки. Так, пары, воспитывающие семь и более детей, а также тройняшек и четверняшек, могут получить жилищный сертификат. Их уже выдали 263 семьям.

Реклама

По словам Воробьева, часто жители обращаются и за другой помощью. Например, сообщают о нужде в автомобиле, чтобы поехать куда-то всей семьей. Важно брать во внимание каждую просьбу и предлагать дополнительные меры поддержки.

У всех многодетных семей разные ситуации. Важно понять, кому необходима особая забота. Ведь, чем больше детей, тем сложнее. Нужно провести дополнительный анализ, чтобы еще более адресно защитить тех, кто в этом особенно нуждается Андрей Воробьев

С прошлого года в Подмосковье заработала комплексная услуга, в рамках которой многодетные семьи могут одновременно получить пять мер социальной поддержки. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» или «Доброделе».

По словам Людмилы Болатаевой, на поддержку многодетных семей в Подмосковье в следующем году направят 6,4 миллиарда рублей.

«Есть льготы, которые полагаются всем, но есть и дополнительные, которые зависят от конкретной жизненной ситуации. Около 23 тысяч семей, имеющим невысокий доход, оказывается материальная помощь в виде различных детский пособий и бесплатного проезда», — добавила она.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, многодетным доступны выплаты на погашение ипотеки, предоставление земельных участков, компенсация путевок в детские лагеря, а также скидки в аптеках и магазинах по удостоверению, которое с 2021 года можно получить в электронном виде. Цифровым документом пользуются более 90% многодетных семей региона.

Подмосковье также предоставляет выплату на покупку школьной формы, размер которой составляет от трех до 10 тысяч рублей. Первоклассникам вручают рюкзаки со всем необходимым для учебы, а также сертификаты на кружки и секции.

В этом году материнский капитал от Социального фонда России размером 776 тысяч рублей получили 48 семей. Из них 17 тысяч использовали его для покупки жилья.

Подробнее обо всех мерах поддержки многодетных можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал активнее поддерживать семьи участников СВО. По его мнению, каждый должен почувствовать внимание и заботу, особенно дети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».